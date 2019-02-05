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ФАС заявила о планах вернуться к обсуждению покупки Schlumberger доли в EDC

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение об отзыве заявки Schlumberger на покупку пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC) было совместным, с пониманием того, что стороны еще вернутся к этому вопросу, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Я бы сказал, что такое решение (об отмене сделки - ИФ) было почти совместным, с пониманием того, что мы еще вернемся к этому вопросу. Через несколько лет, я думаю, в зависимости от того, как будет складываться конъюнктура", - сказал Артемьев.

"Schlumberger в России работает. Они построили огромное количество центров. Schlumberger из России не уходит. Schlumberger просто не приобретает этот актив сейчас. Но это не значит, что в будущем правительство не вернется к этому вопросу", - добавил он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли срыв сделки Schlumberger/EDC на пересмотр заявки РФПИ, который также претендует на пакет в EDC в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока, Артемьев сказал: "Я не думаю, что повлияет. Во-вторых, конечно, три года рассмотрения заявки, все это сложности, международная обстановка повлияли на это решение".

"Я не могу сейчас сказать, как это влияет (на процесс одобрения заявки РФПИ - ИФ), потому что это связано с корпоративными процедурами, в том числе и в фонде, поэтому они будут готовы, когда они будут готовы. Они к нам еще не приходили", - добавил он.

При этом в РФПИ "Интерфаксу" отметили, что "консорциум инвесторов во главе с РФПИ по-прежнему сохраняет интерес к приобретению миноритарной доли в EDC".

"Сейчас они (Schlumberger - ИФ) к работе в России безусловно сохраняют интерес, интерес всегда был. Но стороны сейчас не пришли к взаимному согласию. Это нормальная ситуация для бизнеса. И поэтому через некоторое время вернемся, я думаю", - сказал глава ФАС.

По словам Артемьева, ФАС обсуждала с Schlumberger сделку, и российская сторона "объяснила, что лучше вернуться к этому через некоторое время".

Накануне стало известно, что Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company.

ФАС рассматривала ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (49%) и от РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Предполагалось, что сделка должна предусматривать передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне на случай введения новых санкций со стороны США.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить EDC, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле 2017 года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту.

В середине января глава Schlumberger Паал Кибсгаард говорил, что компания в ближайшие недели сделает последнюю попытку получить разрешение российского регулятора на покупку доли в EDC.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных специализированных плавучих буровых установки, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Теги: Schlumberger, Eurasia Drilling, ФАС России

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