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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 6 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 февраля, составляет 65,5691 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,03%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 февраля, составляет 74,9127 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,19%.

Теги: ЦБ РФ
Экономика
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