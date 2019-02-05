Производство устриц и мидий в Краснодарском крае в 2018 году выросло вдвое

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия Краснодарского края в 2018 году вырастили 160 тонн мидий и устриц, что вдвое превышает показатель 2017 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В развитии марикультуры мы видим хорошие перспективы, у нас есть все шансы стать лидером этой отрасли на юге России. Значительная емкость рынка сейчас позволяет без проблем реализовывать выращенную продукцию. Особенно в этом заинтересован санаторно-курортный сектор - ежегодно растет турпоток на наши курорты, и у отдыхающих большой спрос на этот продукт", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Андрея Коробки.

По его словам, марикультурой в настоящее время занимаются семь крупных предприятий, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также несколько предприятий малого бизнеса.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона, производство устриц в прошлом году выросло втрое и составило 55 тонн. В 2016 году было выращено всего 4 тонны.

Для выращивания моллюсков - мидий и устриц - в бассейне Черного моря на территории края сформировано 36 участков общей площадью 5,7 тыс. га.