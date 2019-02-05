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Экономика Переворот в Венесуэле

"Роснефть" посчитала временной нынешнюю ситуацию в Венесуэле

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" не ожидает снижения добычи нефти по совместным проектам с PDVSA в Венесуэле, несмотря на наметившуюся тенденцию, сообщил первый вице-президент российской компании, курирующий вопросы добычи, Эрик Лирон в ходе телефонной конференции.

По его словам, активы в Венесуэле характеризуются исключительной ресурсной базой.

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"Мы на постоянной основе осуществляем мониторинг политической и экономической ситуации в Венесуэле, и в настоящее время оцениваем нестабильность политической ситуации в регионе как временное явление, не оказывающее существенной влияние на действующие проекты", - добавил он.

Как сообщалось, венесуэльская PDVSA в течение 2018 года снизила задолженность перед "Роснефтью" до $2,3 млрд, что в 2 раза меньше по сравнению с началом года.

"Роснефть" ведет добычу нефти в Венесуэле в рамках 5 совместных предприятий с общими запасами более 80 млн тонн. На долю компании приходится 3,4 млн тонн добытой нефти.

Кроме того, начиная с 2014 года, "Роснефть" заключила ряд контрактов на покупку нефти и нефтепродуктов с государственной компанией PDVSA на условиях предоплаты.

Компании также принадлежит 100% доля в газовом проекте Mejillones и Patao (с правом экспорта) с условными ресурсами в объеме 85 млрд куб. метров и 2 нефтесервисных предприятия: Perforosven (51%) и Precision Drilling (100%).

Теги: Роснефть, Венесуэла

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