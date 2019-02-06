Главные новости
МоскваСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеВ миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам
Экономика

Трамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банка

Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителя

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул кандидатуру замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса на пост нового главы Всемирного банка, сообщил телеканал ABC News.

ЭкономикаГлава Всемирного банка досрочно ушел в отставкуЧитать подробнее

По данным телеканала, многие в Вашингтоне скептически встретили номинацию Малпасса, отметив, что этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов.

"Дэвид и Соединенные Штаты приветствуют возможность возглавлять подобные организации, выполнять поставленные этими организациями задачи и работать эффективно и результативно", - цитирует телеканал высказывания неназванного представителя администрации США.

Дэвид Малпасс - 62-летний республиканец во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. С сентября 2017 года он занимает пост замминистра финансов США по иностранным делам.

Теги: Дэвид Малпасс, Всемирный банк, Дональд Трамп

Новости по теме

Экономика
Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров
В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляскиПодробнее
 Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеВ миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамВ РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаВ РоссииПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Трамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банка

Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителя Подробнее

Предполагаемый преступник сбил в Москве полицейского

Мексиканские власти задержали караван мигрантов рядом с американской границей

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии

Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb будет запущена 22 февраля

В МИД Франции назвали неприемлемой встречу вице-премьера Италии с "желтыми жилетами"

Расписание канадского этапа Кубка мира по биатлону скорректировано из-за морозов

В СПЧ заинтересовались делом псковской журналистки об оправдании терроризма

Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов дома в Стамбуле

McDonald's заявил о планах локализовать поставки продуктов в России за два года

Участники межафганской встречи в Москве заявили о прогрессе в переговорах

Псковскую журналистку отпустили домой после допроса по делу об оправдании терроризма

Что произошло за день: среда, 6 февраля

Испытательный пуск американской межконтинентальной ракеты, продление ареста Кокорина и Мамаева, объяснение президента по поводу уничтожения продуктов Подробнее

BMW отзовет в РФ 28,6 тыс. машин из-за проблем с системой рециркуляции отработавших газов

Суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей

Россиян с низкой зарплатой не будут включать в программу индивидуального пенсионного капитала

В России появятся три центра генетики

Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери

Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');