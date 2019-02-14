Костин пообещал сюрприз при решении судьбы банка "Возрождение"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ изменил планы в отношении банка "Возрождение", возможно, не будет его интегрировать, сообщил журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это секрет (что дальше будет с банком "Возрождение" - ИФ), будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ. Посмотрим", - отметил Костин.

По его словам, планы станут известны чуть позже. "Пока он (банк) будет оставаться самостоятельным, по крайней мере, ближайшие несколько месяцев. Не начинаем интеграцию", - сказал Костин.

"Может быть, интегрируем его куда-нибудь", - отметил он, добавив, что "надо постоянно думать, искать какие-то новые решения".

Костин пояснил, что на решение ВТБ изменить планы в отношении "Возрождения" повлияло "его настроение".

ВТБ в январе 2019 года в рамках оферты увеличил долю в "Возрождении" с 85% до 96,30% обыкновенных акций, планирует объявить принудительный выкуп акций и консолидировать 100% акций банка.