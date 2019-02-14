Романтические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Романтические мошенничества в 2018 году нанесли американцам более значительный ущерб, чем какие-либо другие схемы обмана потребителей, свидетельствует отчет Федеральной торговой комиссии США (FTC), опубликованный перед Днем святого Валентина.

В базе данных потребительских жалоб Consumer Sentinel в минувшем году зафиксированы сведения о более 21 тыс. случаев романтических афер, в результате которых жертвы мошенничества потеряли в общей сложности $143 млн.

Мошенники существенно активизировались за последние годы. Так, в 2015 году подобных жалоб было лишь 8,5 тыс., а общие потери составили менее $33 млн.

Романтические аферы зачастую начинаются с создания фальшивого онлайн-профиля, в котором размещаются фотографии совершенно посторонних людей, являющихся привлекательными и вызывающих доверие, предупреждают в FTC.

Мошенники обычно активны на сайтах знакомств, но также могут находить себе жертв и в обычных социальных сетях: многие люди сообщили о том, что знакомство с аферистами начиналось с сообщения в Facebook.

В тот момент, когда жертва мошенника начинает испытывать к нему романтические чувства, аферист обычно говорит о том, что нуждается в деньгах, например, на экстренное медицинское лечение или в связи с другими неожиданными обстоятельствами. Романтические аферисты обычно избегают реальных встреч, объясняя, что, например, находятся на военной службе или в другой стране.

Обычной также является практика, когда мошенник просит денег на дорогу для долгожданной встречи со своим онлайн-партнером, отмечают в FTC.

Средние потери в расчете на каждого американца, ставшего жертвой романтического афериста в прошлом году, составляют $2600, что в семь раз выше среднего показателя ущерба от всех остальных схем обмана потребителей, говорится в обзоре.

Самыми частыми жертвами романтических мошенников являются люди в возрасте 40-69 лет, двадцатилетние попадаются на эту удочку в два раза реже. При этом наиболее серьезные потери несут люди в возрасте старше 70 лет - в 2018 году ущерб от романтических афер в этой возрастной категории составил в среднем $10000.

FTC представила ряд рекомендаций для защиты от мошенников. Она рекомендует, например, никогда не отправлять деньги или подарки онлайн-знакомым, с которыми не было встреч в реальности, а также обсуждать свои романтические отношения в интернете с кем-то из друзей или родственников, способных оценить ситуацию с другой стороны.