Американцы потратят на день святого Валентина рекордные $20,7 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году достигнут рекорда, несмотря на продолжающееся сокращение числа тех, кто отмечает этот праздник, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США.

Средние затраты достигнут почти $162 на человека по сравнению со $144 в 2017 году, то есть увеличатся почти на 13%. При этом совокупные расходы по стране, как ожидается, вырастут на 5,6% - до $20,7 млрд против $19,6 млрд годом ранее.

При этом число американцев, которые собираются отмечать этот праздник, неизменно сокращается: в 2007 году их было 63%, в 2018 - 55%, в этом году - лишь 51%.

Среднестатистический американец потратит около $93, на подарок для партнера, еще $30 - на других членов семьи, включая детей и родителей, $10 - на друзей, $9 - на подарки одноклассникам детей/учителям, $8 - на коллег по работе, и $7 - на домашних животных.

Мужчины повысят расходы на 20% по сравнению с прошлым годом - до $230, в то же время как женщины сократят их на 1% (до $98).

Наибольшие расходы планируют американцы в возрастной категории от 35 до 44 лет - в среднем $279, а также от 25 до 34 лет - $239. В эти группы обычно входит большее число людей, которые покупают подарки для одноклассников детей и учителей.

Подарки для домашних питомцев продолжают набирать популярность, их планируют 20% респондентов. Расходы на них, как ожидается, в целом составят $886 млн в этом году по сравнению с $519 млн в 2008 году, когда федерация начала проводит опрос впервые.

Около 18% тех, кто отмечает День всех влюбленных, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $3,9 млрд. Порядка 34% опрошенных поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $3,5 млрд.

Цветы подарят 35% респондентов (суммарные расходы - $1,9 млрд), одежду - 18% ($2,1 млрд), подарочные карты или сертификаты - 15% ($1,3 млрд), открытки - 44% ($933 млн). Конфеты и другие сладости планируют дарить 52% опрошенных. Общая сумма расходов в этой категории оценивается в $1,8 млрд.

Популярными остаются так называемые подарки-впечатления, в том числе билеты на концерт или поход в SPA, их планируют 25% опрошенных.

"Подавляющее большинство долларов на День святого Валентина по-прежнему тратятся на близких людей, но в этом году наблюдается значительный рост тех, кто распространяет любовь на детей, родителей, друзей и коллег, - отмечает президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй. - Те, кто празднует, тратят больше, чем когда-либо, и это может быть следствием сильной экономики. С ростом занятости и доходов потребители, похоже, расширяют круг лиц, имеющих право на подарочную карту или коробку конфет".