Главные новости
В РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"МоскваПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекВ миреТрамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с Мексикой
Экономика

ЦБ РФ 13 февраля купил валюту для Минфина на 12,49 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 13 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,49 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7 млрд рублей.

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций может составить примерно 2,8 млрд рублей, таким образом общая сумма покупок возрастает до 12,5 млрд рублей.

Теги: Минфин, ЦБ РФ

Новости по теме

Экономика
Романтические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млнРомантические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн
Этот вид мошенничества оказался самым прибыльным среди всех способов обмана потребителейПодробнее
 Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"
Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограниченияПодробнее
 Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Решение было принято из-за низкого спроса на эту модельПодробнее
 Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 годМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
При этом он останется в пределах 5%, пообещал ОрешкинПодробнее
Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций
За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейкиПодробнее
 ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"
Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и ГерманиейПодробнее
 Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируетсяОрешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется
По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"Подробнее
 Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млнСбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн
Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организациюПодробнее
 Сбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора КурпатоваСбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора Курпатова
В банке задумали создать "эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами экосистемы"Подробнее
 Снижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных гражданСнижение реальных доходов населения в РФ в 2018 году объяснили падением доходов у обеспеченных граждан
На их доходах сказалось падение доходов от банковских депозитов и рост налогов на недвижимостьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 февраля6 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото
14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"МоскваПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекВ миреТрамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с МексикойВ миреSky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейСпорт"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФАВ РоссииВзрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартир

Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"

Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"Исход скандальной игры с участием Друзя аннулируют Подробнее

МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве

В пассажира метро в Париже плеснули кислотой

Лицеист ранил ножом старшекурсника в саратовском Ершове

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Упавшее дерево нарушило движение троллейбусов на северо-востоке Москвы

В Минобороны появится новая военно-строительная структура

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-1%

В Сызрани рухнула крыша аварийного дореволюционного дома

Власти Японии начали работать над отменой краткосрочных виз для россиян

Тренировка Владимира Путина по дзюдо

Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото

Матери двух детей-инвалидов возместили расходы за покупку 11 билетов на рейс Utair

Солдата-срочника нашли мертвым на полигоне в Воронежской области

ЦБ РФ 13 февраля купил валюту для Минфина на 12,49 млрд рублей

Венесуэле пообещали $100 млн гуманитарной помощи

После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек

После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекВозбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" Подробнее

Против жителя саратовского Балаково завели дело за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Путин повредил палец на правой руке во время тренировки по дзюдо

Прекращено уголовное дело в отношении мэра приморского Уссурийска

Домашние собаки загрызли младенца в Томске

Суд допустил взыскание с ФНС компенсации за просрочку по кредитам из-за блокировки счета

"Русал" обновил состав совета директоров

В новый совет вошли Крис Бернем и Максим Полетаев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');