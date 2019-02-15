Долги по зарплате в РФ в январе выросли на 12%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 711 млн рублей, увеличившись за январь на 291,1 млн рублей, или на 12%, сообщил в четверг Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 684,1 млн рублей, по сравнению с 1 января она повысилась на 273,6 млн рублей (на 11,3%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 26,9 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января на 17,5 млн рублей ( в 2,9 раза), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 24,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января на 16,3 млн рублей (в 3 раза), бюджетов субъектов РФ - 2,5 млн рублей, увеличившись на 2,3 млн рублей по сравнению с 1 января (на 3,9%), задолженность местных бюджетов была равна нулю (уменьшение на 1,1 млн руб., или в 3,9 раза).

Задолженность по заработной плате на 1 февраля 2019 года имелась перед 42 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств, 18% - строительства, 10% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 8% - транспорта, 5% - добычи полезных ископаемых.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 300 млн руб. (11,1%), в 2018 году - 1 млрд 85 млн рублей (40%), в 2017 году и ранее - 1 млрд 326 млн рублей (48,9%).