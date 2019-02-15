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Экономика

"Русал" обновил состав совета директоров

В новый совет вошли Крис Бернем и Максим Полетаев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В новый совет директоров "РусАла", сформированный в рамках реализации плана по снятию санкций, вошли пять независимых директоров, в том числе ранее назначенные по согласованию OFAC в совет En+ Крис Бернем и Ник Йордан, а также экс-первый зампред Сбербанка Максим Полетаев, сообщила компания.

Кроме них, совет директоров "РусАла" с 14 февраля пополнили независимые директора американцы Рэндольф Рейнольдс и Кевин Паркер.

Крис Бернем, работавший в Госдепартаменте США и ООН, возглавляет в новом совете директоров En+ комитет по санкционному комплаенсу.

Инвестбанкир Ник Йордан возглавлял российское подразделение UBS, был со-руководителем Goldman Sachs в РФ.

Теги: РусАл

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