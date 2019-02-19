Остатки на корсчетах банков в ЦБ 19 февраля снизились и выросли на депозитах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,097 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,743 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 18 февраля составлял 2,126 трлн рублей по России и 1,801 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 19 февраля составили 2,346 трлн рублей по России против 2,332 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.