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Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 20 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 февраля, составляет 66,2022 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,07%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 февраля, составляет 74,8151 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,12%.

Теги: ЦБ РФ
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