Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал датского Danske Bank, который подозревается в отмывании денег через эстонское подразделение, сообщает эстонский новостной портал ERR.

По данным портала телерадиовещания ERR, банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев после выдачи предписания с учетом интересов его текущих клиентов.

Danske Bank должен представить в Финансовую инспекцию план действий по закрытию филиала в Эстонии в течение 20 дней.

Инспекция пообещала очень внимательно следить за процессом ликвидации филиала и заявила о своей готовности использовать дополнительные надзорные меры, если это необходимо, для обеспечения защиты интересов клиентов филиала и надежности финансового сектора.

По мнению инспекции, Danske Bank годами действовал в Эстонии против правил противодействия отмыванию денег, позволяя клиентам с высоким риском отмывания денег совершать подозрительные операции через банк. Кроме того, банк ввел в заблуждение государственные учреждения Эстонии, предоставив им неполную информацию и, таким образом, фактически затруднил их деятельность.

"Фактические масштабы нарушений Danske Bank были выявлены осенью 2018 года в результате тщательного внутреннего расследования, подготовленного по заказу Danske Bank, которое банк составил под давлением общественности", - объяснила инспекция свое решение.

Управление финансового надзора отметило, что на данный момент для клиентов филиала Danske Bank Estonia нет изменений, все клиентские договоры действительны.

Банк вернет своим клиентам все вклады в полном объеме. В то же время банк не может заставить существующих клиентов по кредитам досрочно погасить их или расторгнуть кредитные соглашения только под предлогом предписания.

Danske Bank должен передать кредитные соглашения филиала в течение восьми месяцев другому независимому банку или другому кредитору, имеющему право работать в Эстонии, или перепродать кредиты или применить любое другое юридическое решение, которое позволяет заключать кредитные соглашения, принимая во внимание защиту прав заемщиков.

По состоянию на конец 2018 года, у Банка было почти 14 700 клиентов с депозитами и 12 300 клиентов с кредитами.

В целях защиты интересов клиентов Управление финансового надзора издало предписание об обязательствах банка по обеспечению принуждения. В случае нарушения предписания банк должен платить 100 тыс. евро в день за каждое нарушение до его совершения, но не более 10% от общего годового чистого оборота Danske Bank.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Как рассказал ранее СМИ руководитель проводившего внутреннее расследование деятельности Danske Bank адвокатского бюро Оле Спирманн (Ole Spiermann), "среди клиентов из числа нерезидентов - граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств". 23% из 15 000 нерезидентов были граждане России, 12% - Латвии, 9% - Кипра, 4% - Великобритании. "Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии", - сказал Спирманн.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.