Восемь человек задержаны в Эстонии по подозрению в отмывании денег в банке Danske

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии задержаны восемь человек, которых государственная прокуратура подозревает в отмывании денег в датском банке Danske.

Госпрокуратура пока не комментирует задержание, отмечая только, что общественности будут сообщены подробности в среду, пишет газета Postimees. В госпрокуратуре отказались сообщать, числятся ли среди задержанных руководители эстонского отделения банка.

По данным издания, в списке задержанных нет бывших руководителей эстонского отделения банка Айвара Рехе и Тыну Ванаюура.

Ранее сообщалось, что через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. Серые сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, в настоящее время прекративших деятельность.

Из-за скандала в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген, попросивший у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка извинения.

Согласно обнародованному в сентябре докладу о внутреннем аудите, через эстонское отделение банка прошло несколько десятков миллионов сомнительного происхождения, виновными были признаны 42 эстонских сотрудника банка.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления финансиста из США Уильяма Браудера.

В октябре правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. Рапорт поручено составить эксперту, избранному министром финансов Тоомасом Тынисте.

В ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США.