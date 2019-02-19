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Экономика

АФК "Система" и Ростех завершили создание СП в области микроэлектроники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЗАО "РТИ-Микроэлектроника" (входит в принадлежащий АФК "Система" концерн РТИ) и АО "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектронной компонентной базы (МЭКБ), сообщило РТИ.

Стороны рассчитывают завершить сделку до конца первого квартала 2019 года. В СП войдут 19 предприятий в области разработки, производства и дизайн-центры МЭКБ.

"РТИ-Микроэлектроника" получит в объединенной компании 50%+1 акция, "Ростех" и "Росэлектроника" будут совокупно владеть 50% минус 1 акция.

Стороны не раскрывают список активов, вносимых в СП.

Ранее сообщалось, что со стороны "Ростеха" в СП, в частности, войдут АО "НИИМА Прогресс", НИИЭТ "Электростандарт", Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП), Завод полупроводниковых приборов (ЗПП), ТД "Росэл", Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ), НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП). Со стороны "РТИ" в составе СП, как ожидается, будут завод "Микрон", НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), Научно-исследовательский институт точного машиностроения (НИИТМ), Воронежский завод полупроводниковых приборов (ВЗПП) и другие.

СП "Системы" и "Ростеха" в области микроэлектроники в различных конфигурациях обсуждалось на протяжении нескольких лет. В одном из вариантов предполагалось, что на стадии формирования в СП войдет финансовый инвестор, но в итоге от него отказались.

Еще один российский производитель микроэлектроники - "Ангстрем-Т", который недавно перешел за долги к ВЭБу, в СП не входит, при этом владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорил, что такое развитие событий в будущем было бы логичным.

Теги: АФК Система, Ростех
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