Роснедра поставили на учет крупнейшее в Евразии месторождение редкоземельных металлов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по запасам Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) поставила на учет месторождение редкоземельных металлов мирового класса, расположенное на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба АО "Росгеология" (Москва).

"Госкомиссия дала положительное заключение на отчет ("Росгеологии" - ИФ) с подсчетом запасов редкометалльного сырья. Это крупнейшее в Евразии месторождение редкоземов", - говорится в сообщении компании.

Чуктуконское редкоземельно-ниобиевое рудное поле находится в Богучанском районе Красноярского края. По данным "Росгеологии", запасы оксида ниобия на месторождении по категориям С1+С2 составляют 443 тысячи тонн, триоксида скандия - 3,39 тыс. тонн, триоксидов других редкоземельных металлов - 2,8 млн тонн.

АО "Росгеология" создано в июле 2011 года на базе госпредприятия "Центргеология". 100% акций компании находится в федеральной собственности. В холдинг входят 38 геологоразведочных предприятий, которые работают в 30 регионах страны.