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McKinsey оштрафована в США на $15 млн за нарушения в делах о банкротствах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Консалтинговая компания McKinsey & Co достигла досудебного соглашения с регуляторами в США, заплатив $15 млн в обмен на снятие обвинений в нарушении правил раскрытия информации в трех случаях банкротств, над которыми фирма работала в последние годы.

Соглашение было заключено с Программой управляющих по делам о несостоятельности (US Trustee Program, USTP), регулятором, отвечающим за систему банкротств в Штатах. Компания обвинялась в том, что она не раскрывала информацию о возможных конфликтах интересов в указанных делах, хотя была обязана это делать.

"McKinsey не выполнила свои обязательства по законодательству о банкротствах и не была до конца честна по отношению к суду и регуляторам, - заявил директор USTP Клифф Уайт. - Соглашение свидетельствует о том, что McKinsey обязана отвечать тем же стандартам, что и любые специалисты, участвующие в делах о банкротствах".

В сообщении регулятора указывается, что сумма штрафа является одной из самых крупных за нарушение правил раскрытия информации о банкротствах.

Теги: США, McKinsey
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