ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 февраля, составляет 65,8568 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,52%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 февраля, составляет 74,6816 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,18%.