Поиск

Медведев временно запретил вводить новые надзорные полномочия

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер Дмитрий Медведев распорядился не допускать установления новых требований в государственном надзоре на период реализации механизма "регуляторной гильотины", говорится в указаниях главы правительства по исполнению поручений президента РФ.

Такое поручение дано федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора). Контролировать соблюдение этого ограничения должны Минюст и Минэкономразвития при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов и государственной регистрации ведомственных документов.

Помимо этого, им поручено до 1 июля 2019 года представить в правительство РФ свои предложения по нормативному регулированию механизма "регуляторной гильотины".

До 17 июня 2019 года вице-премьеру, главе аппарата правительства Константину Чуйченко поручено представить перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации механизма "регуляторной гильотины", а также перечень видов надзора, на которые должен быть распространен ее механизм.

Президент Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Сделать это надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Девяти VPN в РФ грозит блокировка

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
ПМЭФ-2019

Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках "антипиратского меморандума"

Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках "антипиратского меморандума"

Путин призвал к диалогу со странами, которые не признают наличия ядерного оружия

ПМЭФ-2019

Кудрин заявил, что две трети предпринимателей не верят судам и силовикам

Свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от мероприятий с дипломатами США

ПМЭФ-2019

Новый КоАП собрались ввести в действие с 1 января 2021 года

BadComedian опроверг сообщения СМИ о мировом соглашении с компанией Kinodanz

BadComedian опроверг сообщения СМИ о мировом соглашении с компанией Kinodanz

В Кремле сочли успешным опыт назначения губернаторами выходцев из ФСО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');