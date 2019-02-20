ЦБ РФ в январе закупил около 6 тонн золота

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе 2019 года закупил 0,2 млн тройских унций (около 6 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 68,1 млн унций (2,118 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 января этот показатель составлял 67,9 млн унций (2,112 тыс. тонн). За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,3%.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, выросла на 2,9%, почти до $89,46 млрд. Это 18,8% совокупного объема резервов РФ.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн), в том числе в 2018 году - 8,8 млн унций (274 тонны) золота.