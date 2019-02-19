РФ в 2018 году сократила экспорт золота более чем в три раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2018 году сократила экспорт аффинированного золота в 3,3 раза - до 17,05 тонны с 56,61 тонны годом ранее, следует из материалов, предоставленных ФКУ "Пробирная палата России".

Экспорт серебра вырос на 18%, до 911,17 тонны.

Спрос на золото со стороны ювелирной промышленности РФ в 2018 году вырос на 3%, на серебро - сократился на 12%. По данным "Пробирной палаты", масса золотых изделий отечественного производства, опробованных и заклейменных в 2018 году, составила 57,59 тонны, серебряных - 122,7 тонны.

Для сравнения, производство золота в России в 2018 году составило 314,42 тонны, серебра - 1,12 тыс. тонн, сообщал ранее Минфин. Основным потребителем золота в РФ является ЦБ. По итогам 2018 года закупки золота составили примерно 274 тонны.