Рынок акций РФ поднялся к 2490 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос после выступления президента Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами "Норникеля" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2487,82 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1194,4 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 65,62 рубля (-0,14 рубля).

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин сообщил, что резервы РФ впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг. "У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью покрывают полностью внешний долг, как государственный, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора", - сказал он.

По словам Путина, Россия продолжит развивать политическое и экономическое взаимодействие с Японией, готова искать взаимоприемлемые условия для заключения российско-японского мирного договора. Кроме того, Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, заявил президент РФ в связи с выходом США из Договора о РСМД.

Лидировали в росте акции "Норникеля" (+3,3%, до 14,25 тыс. рублей), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Татнефти" (+2,7%), Сбербанка (+2,4% и +1,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), АФК "Система" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), "Северстали" (+0,9%).

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал вышедший в среду отчет по международным стандартам (МСФО), оказавшийся лучше ожиданий. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО в четвертом квартале 2018 года снизилась в годовом выражении на 3,8% - до 42,68 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза на уровне 40 млрд рублей. Прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за весь 2018 год составила 164 млрд рублей при прогнозе 161 млрд рублей.

Кроме того, согласно отчету компании, база расчета дивидендов "НОВАТЭКа" - нормализованная прибыль за 2018 года по МСФО - выросла на 50%, до 233 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Башнефти" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "Транснефти" (-0,9%), "Мечела" (-0,7% и -1,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,3%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%) на сигналах, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары, растет Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,7-1%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Китай локально проседал из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Нефть в среду консолидируется после дневной коррекции вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $66,36 за баррель (-0,1% и -0,1% во вторник), апрельская цена WTI - $56,67 за баррель (+0,4% и +0,9% накануне). Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.