Два банкира навсегда лишились права руководить банками РФ из-за плохой репутации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях получили два человека, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

"Они входили в составы совета директоров в банках, у которых была отозвана лицензия после 28 января 2018 года, и параллельно они были еще членами совета директоров других банков, у которых тоже была отозвана лицензия после вступления в силу 281-ФЗ", - отметила Тяжельникова.

В "черный список" ЦБ РФ по состоянию на 11 февраля внесены сведения о 7 204 лицах, сообщила она.

28 января 2018 года вступил в силу закон №281-ФЗ, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. В частности, закон увеличил с пяти до десяти лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой "черной базе" ЦБ, куда попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией.

Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.

"Были случаи, когда человек понимал, что он находится в "черном списке", потому что занимал соответствующую должность, но в анкете на новое место работы указывал, что деловая репутация удовлетворительная. И, соответственно, попадал в базу по еще одному основанию, так как предоставил недостоверную информацию в Банк России", - рассказала Тяжельникова.