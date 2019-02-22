Рынок акций РФ открылся нейтрально в пятницу утром

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2471,61 пункта (+0,06%), индекс РТС - 1188,75 пункта (+0,01%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,6%.

Доллар стоит 65,5 рубля (-0,07 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Башнефти" (+0,5% и +0,6% "префы"), "РусАла" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,1%).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне снизились из-за слабых макроэкономических статданных, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прервал подъем, длившийся восемь сессий.

Заказы на товары длительного пользования в США в декабре увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем вместо ожидавшегося роста на 1,7%. Индекс производственной активности Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного снижения - до 14 пунктов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Представители США и Китая продолжили переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, стороны обсуждают подписание соглашений в шести сферах, включая сельское хозяйство, интеллектуальную собственность и принудительную передачу технологий.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,01%).

США и КНР стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. В пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Накануне стало известно, что объем японского экспорта в январе упал рекордными темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении. В пятницу стало известно, что темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в январе ускорились до 0,8% после падения до 0,7%, минимального уровня за семь месяцев, в декабре.

Нефть Brent в пятницу закрепляется выше $67 за баррель, цена на $0,3 превышает уровень, зафиксированный при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,18 за баррель (+0,2% и -0,01% накануне), апрельская цена WTI - $57,1 за баррель (+0,3% и -0,4% в четверг).

Неделя завершается ростом второй раз подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах. Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

С начала недели стоимость североморской нефти поднялась на 1%, североамериканской - на 2,3%.