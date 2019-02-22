ЦБ РФ 20 февраля купил валюту для Минфина на 12,43 млрд рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 20 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,43 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7 млрд рублей.

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций может составить примерно 2,8 млрд рублей, таким образом общая сумма покупок возрастает до 12,5 млрд рублей.