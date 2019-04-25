"Газпром нефть" и НОВАТЭК согласовали параметры сделки обмена активами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и НОВАТЭК согласовали условия обмена активами, сообщил "Интерфаксу" источник в "Газпром нефти" .

"Основные параметры сделки согласованы. Сейчас начались необходимые для завершения сделки корпоративные процедуры. Они могут занять несколько месяцев. "Газпром нефть" получит Мало-Ямальское месторождение НОВАТЭК в обмен на доли в двух месторождениях "Арктикгаза" - Ево-Яхинского и Северо-Часельского", - сказал собеседник агентства.

Официально в компании информацию не комментируют.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что компания обсуждает с НОВАТЭК обмен лицензионных участков в Надым-Пуртазовском районе (Ево-Яхинское и Северо-Часельское) на актив на Ямале (Мало-Ямальское).

Глава НОВАТЭК Леонид Михельсон говорил: "Нам интересны объекты, которые сегодня не разрабатываются, отдаленные от инфраструктуры "Арктикгаза", но находятся рядом с теми объектами, которые мы недавно приобрели. Получим большой синергетический эффект".

"Газпром нефть" и НОВАТЭК владеют "Арктикгазом" на паритетной основе. "Арктикгазу" принадлежат лицензии на Самбургский лицензионный участок, на территории которого находятся Самбургское, Уренгойское, Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения. Кроме того, "Арктикгазу" принадлежат лицензии на Яро-Яхинский, Ево-Яхинский и Северо-Часельский лицензионные участки. В настоящее время идет добыча углеводородов на Самбургском и Яро-Яхинском участках.

Ранее финансовый директор НОВАТЭК Марк Джетвей сообщал: "Мы также запускаем ряд месторождений в разработку между 2020 и 2025 годами, такими как Уренгойское на Ево-Яхинском лицензионном участке с потенциалом добычи в 2,5 млрд куб. м газа и 700 тыс. тонн конденсата, Восточно-Уренгойское месторождение (Самбургский лицензионный участок) с потенциалом в 2,3 млрд куб. м газа и 500 тыс. тонн конденсата или Северо-Часельское месторождение с добычей в 5,3 млрд куб. м газа и 200 тыс. тонн конденсата".

"Газпром нефть" уже объявила тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Обустройство Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения", рассчитывая запустить его в 2022 году. Мало-Ямальское относится к категории крупных месторождений, его запасы, согласно последним данным Роснедр (С1+С2), составляют 181,5 млрд куб. м. газа и 15,2 млн т конденсата.