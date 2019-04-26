Поиск

ЦБ РФ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России объяснил это тем, что Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к значительному (более 30%) снижению капитала и, как следствие, возникновению основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ.

Холдинвестбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Ключевое направление деятельности кредитной организации - финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Холдинвестбанк является участником системы страхования вкладов.

По итогам 2018 года банк занимает 429-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 421-е место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ Холдинвестбанк

Новости по теме

Новости

Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с октября

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

США отказались отменить 25%-ную пошлину на сталь для Новолипецкого меткомбината

Белоруссия частично возобновила экспорт бензина и дизеля в Польшу и на Украину

"Дочка" китайской CNPC купит у НОВАТЭК 10% в "Арктик СПГ 2"

"Дочка" китайской CNPC купит у НОВАТЭК 10% в "Арктик СПГ 2"

Мясной бизнес предложил запретить россиянам привозить из-за рубежа сыр и хамон

Мясной бизнес предложил запретить россиянам привозить из-за рубежа сыр и хамон

Приостановка поставок по "Дружбе" не помешала Orlen перерабатывать нефть в Плоцке

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

"Белнефтехим" обвинил Россию в затягивании решения проблемы с транзитом нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');