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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.

Курс доллара США составил 64,81 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,65 руб./EUR1, поднявшись на 56,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 44,84 копейки - до 68,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах вторника. Участники рынка закрывают позиции перед майскими праздниками и прогнозируемо низкой активностью рынка в дни общенациональных выходных, когда "Московская биржа" все же будет проводить торги (2, 3 и 10 мая).

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