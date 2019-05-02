Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне как развернувшихся вниз мировых цен на нефть, так и общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,85-64,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,955 руб./$1 (+33,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,65 руб./EUR1 (+13,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 24,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 34,04 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets. Кроме того, негативное влияние на динамику рубля оказывают снижающиеся цены на нефть из-за слабых данных о товарных запасах в США, тогда как восстание в Венесуэле сдерживает падение. В четверг истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. Из-за опасений временного дефицита поставок на нефтяном рынке нефть Brent на прошлой неделе поднималась до $75 за баррель - максимума за шесть месяцев.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, резервы нефти выросли на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала этого года - на 9,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали подъем на 1,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 26 апреля, увеличились на 900 тыс. баррелей, тогда как резервы дистиллятов сократились на 1,3 млн баррелей.

На этом фоне июльские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели на 0,44% - до $71,86 за баррель. На торгах в среду их цена повысилась на 0,2% и составляла на закрытие $72,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,41% - до $63,34 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене 0,5%, опустившись до $63,60 за баррель.