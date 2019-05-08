Поиск

Медведев утвердил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 г.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году, следует из утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства, отмечается, что единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Как сообщалось, одной из задач президент поставил "вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%".

"В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%", - говорится в едином плане.

"Достижение национальной цели развития предполагает выход темпов роста российской экономки на уровень несколько выше 3%. Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП России по ППС от Германии, занимающей 5-е место в мире, и позволят сохранить положительный отрыв от Индонезии, находящейся на 7-й позиции, а также будут выше прогнозируемых темпов роста мировой экономики", - рассчитывают в правительстве.

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году.

Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году.

Дмитрий Медведев

Новости

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Фонд национального благосостояния в апреле сократился на 13,8 млрд рублей

AliExpress открыл свою платформу для продавцов из России и еще трех стран

AliExpress открыл свою платформу для продавцов из России и еще трех стран

В Кремле не нашли вины "Транснефти" в связи с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба"

Нефть Brent подорожала до $70,28 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Россия начнет поставки свинины и говядины в Гонконг

Китай объявил, что выдержит торговую войну с США

Россельхознадзор разрешил ввоз молочных продуктов из Белоруссии без упаковки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');