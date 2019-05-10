Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков из-за противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,07-65,50 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,2475 руб./$1 (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,2475 руб./EUR1 (+39,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 27,3 копейки к уровню закрытия среды, до 68,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,87 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 10 мая на фоне высокой волатильности мировых рынков капитала из-за противоречивых заявлений Трампа о торговой сделке с Китаем.

Так, если накануне президент США заявил, что КНР фактически сорвал торговую сделку между странами и Вашингтон готов с 10 мая поднять пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с текущих 10% до 25%, что вызвало обвал мировых рынков, то уже в четверг он сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китая "практически не было". Торговые переговоры США и Китая должны возобновиться в Вашингтоне в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок возобновили подъем в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что США и Китай возобновят переговоры о торговле.

Накануне нефть продемонстрировала разнонаправленные изменения на фоне опасений срыва этих переговоров и сигналов о небольшом увеличении добычи ОПЕК: по данным опросам S&P Global Platts, в апреле страны нефтяного картеля нарастили производство на 30 тыс. баррелей в сутки.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,4% - до $70,67 за баррель. На торгах в четверг их цена поднялась всего на 0,03% и составила на закрытие $70,39 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,58% - до $62,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене 0,7%, опустившись до $61,70 за баррель.