Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначен Артур Александрович

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), являющегося лидером на российском рынке по числу накопленных кредитных историй, назначило генеральным директором Артура Александровича.

Пост генерального директора ОКБ оставался вакантным с мая прошлого года, когда Даниэль Зеленский, возглавлявший компанию с 2009 года, ушел в Газпромбанк.

Александрович работал в ЦБ РФ, занимал управленческие должности в сфере риск-менеджмента и розничного кредитования в Дельта банке (Джи И Мани банк), АБН АМРО, Ситибанке, говорится в пресс-релизе ОКБ. В 2005-2016 годах возглавлял основанную им компанию "НСВ", последние несколько лет занимался созданием и развитием цифрового стартапа - платформы медицинских услуг для граждан "Докторс Некст Дор".

Александрович - выпускник МГИМО, Финансовой академии при правительстве РФ и Harvard Business School.

"Назначение Артура Александровича - весомое усиление нашей команды. Я уверен, что его глубокая экспертиза и детальное понимание потребностей российской и международной финансовой индустрии позволят вывести на новый уровень взаимодействие ОКБ с банками и другими игроками рынка. У Артура есть успешный опыт запуска и развития цифровых сервисов для физических лиц, а это является одним из приоритетов развития бюро на ближайшие несколько лет", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров ОКБ Джангира Джангирова.

"Акционеры довольны результатами, которые показала компания по итогам прошедшего года. Мы уверены, что ОКБ продолжит укреплять лидирующие позиции на рынке, наращивая базу данных и развивая инновационные сервисы. Мы благодарим Николая Мясникова, исполнявшего обязанности генерального директора ОКБ с мая 2018 года, за проделанную работу. Он остается работать в компании в качестве заместителя генерального директора и будет отвечать за развитие существующего бизнеса, взаимодействие с ключевыми клиентами и партнерами", - прокомментировал назначение генеральный директор АО "Интерфакс", член совета директоров ОКБ Михаил Комиссар.

ОКБ хранит 366 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков, существенно опережая по этим показателям другие бюро. Доля информативных ответов в бюро превышает 97%.

Бюро было создано в 2004 году лидером глобального рынка информационных услуг Experian и АО "Интерфакс", до 2011 года работало под названием "Экспириан-Интерфакс". В 2011 году 50%-ную долю в бюро приобрел Сбербанк России, и компания начала работу под наименованием "Объединенного кредитного бюро".

Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера - от получения кредитных отчетов до расчета скорингов, аутсорсинга процесса обработки кредитных заявок, мониторинга портфеля, борьбы с мошенничеством. Доля дополнительных сервисов в общей выручке бюро выросла с 5% в 2011 году до 45% в настоящее время.