Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что практически весь прирост этого показателя был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.

Международные резервы РФ приросли на $21,7 млрд, главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 года составил $25,2 млрд. Таким образом, в апреле он мог достичь $9,5 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $60 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $35 млрд.