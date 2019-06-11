Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

В мае 2019 года чистый вывоз капитала мог составить $500 млн

Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Отток капитала из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, вырос в 1,9 раза - до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд годом ранее, следует из сообщения ЦБ РФ.

"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", - отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года составил $34,7 млрд (рост также в 1,9 раза). Таким образом, в мае 2019 года отток капитала мог составить $0,5 млрд.