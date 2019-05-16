Рубль укрепился к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,51 руб. в 19:00, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,09 руб., подешевев на 36,25 копейки. Чуть ранее евро опускался ниже 72,0 руб. впервые с 29 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,22 копейки - до 67,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост в паре с долларом и евро на вечерних торгах. Поддержку рублю оказывает уверенный рост цен на нефть (к вечеру Brent торгуется выше $73 впервые с конца апреля). В свою очередь, рынок энергоносителей укрепляется на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США и прогнозы ослабления глобального спроса.

Опережающий рост рубля в паре с евро связан с возобновлением снижения котировок единой валюты на глобальном рынке. Игроки ожидают уточняющей информации о пошлинах на ввоз в США европейских автомобилей. Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. В феврале он пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, сообщило агентство Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок усилили рост в ходе торгов в четверг на фоне напряженности на Ближнем Востоке и данных о падении запасов бензина в США. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени выросла на 2,06% - до $73,25. Фьючерс на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал также на 2,06% - до $63,52 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 мая на 28,91 копейки, до 64,5598 руб., и уменьшил курс евро на 32,4 копейки, до 72,3651 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в четверг на 29,4 копейки по отношению к среде и составил 64,5055 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 23,99 копейки и составил 64,5066 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 362,871 млн, из которых $655,403 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 707,468 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 32,45 копейки по отношению к среде, до 72,2921 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 30,07 копейки и составил 72,2477 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR618,262 млн, из которых EUR212,888 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR405,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг, за исключением ставки на три месяца, которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,23% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 8,06% и 8,36% годовых соответственно.