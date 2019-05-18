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В Ливии не исключили потери 95% объемов добычи нефти из-за конфликта

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ливия может потерять 95% объемов добычи нефти из-за военных действий в стране, сообщил журналистам глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала в субботу.

По его словам, произошла новая террористическая атака на нефтяное месторождение Зелла.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время находятся 95% нефтяных месторождений и морских экспортных терминалов Ливии.

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В стране с переменным успехом продолжаются бои между подразделениями ЛНА Хафтара и проправительственных войск.

Ливия была освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, как в рамках сделки ОПЕК+, действовавшей с 2017 года, так и новой сделки с 2019 года из-за политической ситуации в стране.

По данным ОПЕК, в апреле 2019 года Ливия добывала 1,176 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 1,1 млн б/с месяцем ранее. В настоящее время добыча Ливии находится на уровне около 1,3 млн б/с, отметил Саннала.

Ливия нефть

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