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Армия маршала Хафтара усилила наступление на Триполи

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара в течение последних двух дней активизировала авиаудары по предместью столицы страны - Триполи, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на ливийских чиновников.

По информации АР, силы Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи.

Бригада "Навази" - это одно из нескольких вооруженных формирований, которые поддерживают ливийское правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Ранее на этой неделе ЛНА начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.

Халифа Хафтар Ливия

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