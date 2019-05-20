Департамент Сироткина исключен из администрации "Газпрома"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) выведен из состава администрации ПАО "Газпром". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Приказ об исключении департамента подписан 16 мая.

Закупки теперь подчиняются новому зампреду Олегу Аксютину, под его началом создаются два новых департамента, и их возглавляют другие персоналии.

В новом департаменте 646 направления деятельности - стратегическое управление закупочной деятельностью, нормативно-методологическое обеспечение; обеспечение работы комиссии по подведению итогов конкурентных закупок и маркетинговых исследований ПАО "Газпром", сметной комиссии, контроль закупочной деятельности. Департамент возглавит Наталья Чекалина (сайт госзакупок содержит упоминание о ней как о начальнике управления).

Еще один новый департамент - 647 будет осуществлять задачи по управлению ценовыми параметрами инвестиционных проектов в рамках работы вневедомственной экспертизы проектов. В него из "старого" департамента переводятся подразделения, ответственные за проверку ценовых параметров инвестиционного строительства, установлению предельных затрат (квот) по разделам проектной документации, экспертизе обоснованности цен договоров, заключаемых в целях обеспечения реализации проектов. Переводятся также подразделения с функциями по формированию предельной стоимости работ и услуг, расходы на выполнение которых входят в бюджет ПАО "Газпром", но их выполнение направлено на обеспечение полного цикла инвестиционного строительства (в частности, в области геологоразведочной деятельности). Также в него передаются управления экспертизы проектной документации площадных объектов и линейных объектов. Начальником этого департамента станет Николай Ткаченко, в прошлом замначальника департамента 621.