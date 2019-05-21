Рестораны Джейми Оливера в Великобритании перешли под внешнее управление

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ресторанный бизнес известного британского шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление из-за значительной задолженности.

Управление 23 ресторанами итальянской кухни Jamie's Italian, а также ресторанами Fifteen и Barbecoa в Лондоне и Jamie's Diner в аэропорту Гатвик, возьмет на себя компания KPMG. В результате принятого решения более 1 тыс. сотрудников ресторанов компании могут остаться без работы. При этом оно не затронет международную сеть ресторанов Jamie's Italian, пишет Daily Mail.

Согласно британскому законодательству, введение внешнего управления означает, что контроль над компанией переходит к назначенному администратору, основная задача которого - погасить задолженность перед кредиторами.

По сообщению Daily Mail, задолженность сети ресторанов Jamie's Italian составляет 71,5 млн фунтов стерлингов ($90,94 млн).

"Я опустошен тем, что наши любимые рестораны в Великобритании перешли под внешнее управление. Я глубоко опечален таким исходом и хочу поблагодарить всех людей, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес на протяжении многих лет", - написал Оливер в твиттере.

I"m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver — Jamie Oliver (@jamieoliver) May 21, 2019

В прошлом году продажи сети Jamie's Italian упали почти на 11%. Тогда были закрыты 12 ресторанов и уволены около 600 сотрудников. От банкротства компанию спасло то, что Оливер вложил в нее 13 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian.