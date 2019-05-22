Акции "Кузбасской топливной компании" рухнули более чем на 10% на новостях о дивидендах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акции "Кузбасской топливной компании" (КТК) утром в среду рухнули на бирже более чем на 10% на новостях о возможной невыплате дивидендов за 2018 год.

На "Московской бирже" к 10:15 акции КТК упали до 136,6 рубля (-8,9%), минимум сделок составил 131 рубль (-12,7%) - минимум с конца декабря 2017 года; объем торгов превысил 27 млн рублей.

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" рекомендовал акционерам оставить в распоряжении компании чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2018 год, говорится в материалах КТК. Совет рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов.