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Цена на нефть Brent опустилась до $70,5 за баррель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает снижение в ходе азиатских торгов в четверг после падения накануне, вызванного данными об увеличении запасов топлива в США.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 по московскому времени подешевели на $0,48 (0,68%) - до $70,51 за баррель. На торгах в среду их цена снизилась на $1,19 (1,65%) и составляла на закрытие $70,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,38 (0,62%) - до $61,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,71 (2,71%), до $61,42 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Таким образом, они увеличились по итогам четвертой недели из последних пяти. При этом резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, а также повышение запасов бензина на 1 млн баррелей.

"Запасы нефти и продуктов нефтепереработки выросли вопреки ожиданиям рынка, что говорит об ухудшении ситуации в экономике, - говорит партнер Market Risk Advisory Наохиро Ниимура. - Возможно, американская экономика приближается к циклическому спаду".

Brent

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