ЦБ выделил 2,3 трлн рублей на санацию банков через ФКБС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с середины 2017 года выделил на санацию банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 2,3 трлн рублей, в том числе 800 млрд рублей внес в капитал этих кредитных организаций. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Действительно, мы для проведения санации предоставили определённые ресурсы. Часть ресурсов была предоставлена по старой схеме - с участием АСВ происходила санация. Значительная часть средств предоставлена через счета Фонда консолидации банковского сектора. (...) Последние цифры (по средствам - ИФ), которые по линии УК ФКБС были переданы, это 2 трлн 300 млрд рублей, из них около 800 млрд рублей - наши вложения в капитал", - сказала Набиуллина.

ЦБ рассчитывает на возврат значительной части средств, внесенных в капитал, при продаже санируемых банков.

Часть средств ФКБС была предоставлена Банку непрофильных активов, созданному на базе "Траста". Его долг перед ЦБ сейчас составляет 1,8 трлн рублей, отметила глава Банка России. "Здесь тоже часть вернется, но, к сожалению, не вся часть, потому что у банков были "дыры" (отрицательная разница между активами и обязательствами - ИФ), - добавила она.

Набиуллина подчеркнула, что выделение средств на санацию банков оказывает влияние на инфляцию, но оно небольшое - менее 0,1 процентного пункта.

Банк России в целом полагает, что значительная часть пути по оздоровлению банковского сектора пройдена.

"Мы исходим из того, что значительная часть работы по оздоровлению банковской сферы, и особенно работы с крупными проблемными банками, завершена", - подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, регулятор извлек уроки и считает нужным поддерживать такой уровень регулирования и надзора, который бы не допустил повторения прошлых проблем.