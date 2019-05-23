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Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акции ВТБ вечером в четверг подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях - банк заложил в стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО, о чем говорится в презентации банка ко дню аналитика.

На "Московской бирже" к 18:06 МСК акции ВТБ выросли до 0,036435 рубля (+3,6%), объем торгов превысил 1,472 млрд рублей.

За 2018 год ВТБ может направить на дивиденды 15% прибыли по МСФО. Глава банка Андрей Костин ранее отмечал, что это разовое решение, необходимое для выполнения регуляторных требований. Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле сообщил, что кредитная организация вернется к практике выплаты дивидендов в размере 50% прибыли уже по итогам 2019 года.

Банк в 2019 году планирует получить около 200 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 2020 году - порядка 230 млрд рублей, в 2021 году - около 270 млрд рублей, в 2022 году - порядка 300 млрд рублей, отмечается в презентации.

ВТБ

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