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Греф поддержал идею не направлять часть дивидендов Сбербанка в федеральный бюджет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Часть дивидендов Сбербанка следует учитывать в доходах ЦБ РФ, а не направлять в федеральный бюджет, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, что это абсолютно правильно. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы часть их (дивидендов - прим. ИФ) оставалась все-таки в ЦБ, потому что у них большие убытки, им нужны источники для покрытия убытков", - прокомментировал Греф журналистам предложение ЦБ вернуться к практике учета дивидендов Сбербанка в доходах регулятора.

"Раньше правительство и ЦБ всегда, каждый год договаривались о разделении этих доходов. Сегодня у правительства с бюджетом все неплохо, а у ЦБ огромные убытки. Я думаю, что было бы правильным вернуться к этому вопросу", - добавил глава кредитной организации.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина накануне в Госдуме заявила, что нужно вернуться к практике учета дохода от участия в капитале Сбербанка в доходах ЦБ РФ, а не перечислять их напрямую в федеральный бюджет.

Перечисление доходов от участия в капитале Сбербанка напрямую в бюджет стало одним из факторов убытков Банка России в 2017-2018 годах.

ЦБ владеет 50% плюс одна акция Сбербанка. Кредитная организация может направить на выплату дивидендов за 2018 год 361,4 млрд рублей. Таким образом, бюджет может получить 181 млрд рублей.

В федеральном бюджете на 2019 год заложено получение от Сбербанка 209,5 млрд рублей. Предполагалось, что эту сумму в виде дивидендов получит ЦБ РФ, а затем перечислит в бюджет.

Убыток ЦБ РФ в 2018 году составил 434,7 млрд рублей, практически сохранившись на уровне 2017 года (435,3 млрд рублей убытка).

Сбербанк Герман Греф Эльвира Набиуллина

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