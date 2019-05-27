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Минтранс пообещал к августу определить цену строительства ВСМ Москва-Петербург

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предварительная оценка проекта высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет готова в августе, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Подготавливается предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование - ИФ). Думаю, что мы сможем посмотреть первые наброски в августе. Первые наброски, где будет приблизительная трассировка и приблизительная цена", - сказал он.

По словам министра, источники финансирования и этапы реализации ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут определены после того, как будет озвучена стоимость проекта.

В апреле вице-премьер Максим Акимов сообщал, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется утвердить в мае-июне, предварительные оценки затрат обсуждаются. "(По ВСМ Москва - Казань - ИФ) мы не собираемся никоим образом перечеркивать ту огромную работу, которая была проделана под проектно-сметную документацию. Более того, локализация подвижного состава экономически будет иметь смысл, главным образом, при реализации двух проектов", - также говорил он. По словам Акимова, проекты создания железнодорожных высокоскоростных магистралей призваны разгрузить действующую сеть для грузовых перевозок. Идея ВСМ Москва - Казань не снята с повестки дня, вопрос в очередности реализации высокоскоростных проектов, заявлял он ранее.

Власти в настоящее время активно обсуждают варианты строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали. Президент РФ Владимир Путин в апреле поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. ВСМ, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, заявлял первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.

Минтранс Москва Петербург

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