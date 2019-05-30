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ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"
Болельщики "Динамо"
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ВТБ стал практически единоличным собственником столичного футбольного клуба "Динамо", следует из отчетности госбанка.

В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций "Динамо", сказано в отчете банка за первый квартал. О том, что контроль в ФК перешел ВТБ, ранее уже сообщалось, но точный размер пакета не назывался.

ВТБ уже был основным владельцем "Динамо" в 2009-2016 гг. Затем банк продал свой 74%-ный пакет ФК обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором. Незадолго до открытия после многолетней реконструкции динамовского стадиона (теперь он называется "ВТБ Арена") стало известно, что ВТБ намерен вернуть право собственности на клуб. В середине февраля президиум общества "Динамо" одобрил продажу пакета акций клуба управляющей компании "Динамо" (структура ВТБ) и уполномочил председателя общества Владимира Стржалковского подписать соответствующий договор.

В минувшее воскресенье "Динамо" провело первый матч на обновленном стадионе. Это один из самых титулованных клубов советской эпохи, но в российский период успехи "Динамо" скромны.

ВТБ Динамо

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