Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле выросла до 27,8% с 26,7%.

Абсолютный объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ к 1 мая вырос до максимального значения с апреля 2018 года (2,351 млрд рублей на 1 апреля, это был абсолютный максимум).

Доля нерезидентов в ОФЗ вернулась на уровень августа 2018 года (1 августа - 27,9%).

Объем рынка ОФЗ в апреле увеличился на 412 млрд рублей, или на 5,4%% - до 8,073 трлн рублей с 7,661 трлн рублей на 1 апреля 2019 года.