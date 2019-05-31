Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах "Газпрома"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом". При этом неделя и май завершились ростом индикаторов, хотя внешние площадки и нефть упали на опасениях замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США с остальным миром.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи достиг нового максимума - 2665,33 пункта (+0,2%), индекс РТС составил 1287,09 пункта (+0,04%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар подорожал до 65,24 рубля (+0,07 рубля), днем курс поднимался до 65,59 руб.

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,6-1,8%, за месяц индексы выросли на 3,1% и 4,1% соответственно, доллар за неделю подорожал на 0,77 рубля, а в мае - на 0,62 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+3,7%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Магнита" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,2%).

"Аэрофлот" в I квартале 2019 года нарастил чистый убыток по МСФО на 51,2% по сравнению с показателем того же периода 2018 года, до 15,8 млрд руб., сообщила накануне компания. Однако консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 16,5 млрд руб. Выручка группы в I квартале выросла на 23,3%, до 138 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" составил 134,6 млрд руб.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Россетей" (-3,3%), "РусАла" (-2%), "ФСК ЕЭС" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), "Роснефти" (-1,4%), "Северстали" (-1,1%), "Мечела" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-1%), "Башнефти" (-0,9%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+23,3%, до 1960 рублей, что выше объявленной цены buyback в размере 1770 рублей), ПАО "Куйбышевазот" (+6,5% и +5,8% "префы"), Polymetal (+2,8%), АО "Русолово" (+2,1%).

Подросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (+1,3%) после публикации сильного квартального отчета по МСФО: чистая прибыль группы выросла на 50,9% в годовом выражении - до $167,737 млн.

Подешевели акции ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (-13,2% и -14% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-10,2%), "Группы компаний ПИК" (-5,5%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (-5,2%), "Иркутскэнерго" (-4,6%), "ВСМПО-Ависма" (-3,9%).

Акционеры ПАО "Иркутскэнерго" на годовом собрании в пятницу приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах компании. Полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 12,23 млрд рублей решено не распределять. По итогам 2017 года "Иркутскэнерго" также не выплачивало дивиденды, оставив чистую прибыль в размере 22,345 млрд рублей нераспределенной. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2014 года из расчета 0,53 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,693 млрд рублей (из них 12,379 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,311 млрд рублей - на "Газпром" ).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли впервые с начала недели, "медведи" взяли передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая, притом что сигналов прогресса в переговорах между двумя странами по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соевых бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соевых бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, поскольку переговоры Пекина с Вашингтоном не движутся вперед. Соевые бобы являются важным экспортным товаром США, а Китай - крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов.

Однако в пятницу в Азии вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), падает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1,5%), возобновился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,9%) и обвалилась нефть на фоне введения США пошлин на товары из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент.

Откат нефти Brent с начала недели стал максимальным с начала 2019 года - сырье упало на 8,6%, или $6. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $63,28 за баррель (-3,1% и -3,7% в четверг), июльская цена WTI - $54,99 за баррель (-2,8% и -3,8% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились всего на 0,28 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,36 млн баррелей, при этом выросли на 2,2 млн баррелей резервы бензина при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей.