Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным снижением цен большинства blue chips после ралли накануне, локомотивом выступают бумаги "Газпрома" на фоне сохраняющихся негативных внешних сигналов из-за торгового противостояния США с остальным миром; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2723,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1312,89 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 65,33 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели рублевые акции "Яндекса" (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), Сбербанка (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Ростелекома" (+0,7%)," НОВАТЭКа" (+0,5%), "Распадской" (+0,3%).

Индексы в США накануне снизились во главе с Nasdaq (-1,6%) на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Вместе с тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае понизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил накануне Институт управления поставками (ISM). Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Во вторник в Азии также сохраняется негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Нефть утром во вторник также остается под давлением продавцов из-за опасений падения мирового спроса на сырье; цена Brent на $0,75 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,02 за баррель (-0,4% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $53,09 за баррель (-0,3% и -0,5% в понедельник).

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой.

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона утром во вторник можно охарактеризовать как умеренно негативное, что создает условия для снижения индекса МосБиржи в начале торгов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в последние торговые дни локальный рынок акций демонстрирует явную независимость от состояния внешнего фона.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможно сохранение спроса на российские акции - глобальные инвесторы, судя по динамике фондового индекса MSCI EM, уже считают продажи на развивающихся рынках избыточными. Вместе с тем, фактор "торговых войн" остается сдерживающим для "спроса на риск", оставляя в силе сомнения в устойчивости роста на мировых рынках акций. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара вблизи отметки 65,5 руб..

По мнению аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, на глобальных рынках растет убеждение в том, что Федрезерв США может перейти к мягкой монетарной политике уже в ближайшие месяцы и снизит ключевую ставку как минимум один раз, реагируя на замедление экономики и инфляции. В тоже время сам регулятор пока не дает четких сигналов для действий в данном направлении, придерживаясь взвешенного подхода, хотя отдельные его представители намекают на снижение, которое выглядит логичным на фоне падения доходностей на долговом рынке (10-летние Treasuries опустились ниже 2,1% - минимума с сентября 2017г) и общим "risk-off" - подтверждается ростом цен на золото, нацелившихся на максимумы текущего года ($1350 за унцию).

Российский рынок акций пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона и реагирует на корпоративные события в ключевых "фишках". Индекс МосБиржи на бумагах "Газпрома" приблизился к целевому уровню 2750 пунктов, который сохраняется актуальным. Потенциал для роста рынка остается благодаря наступлению дивидендного сезона: остается ряд бумаг, в том числе из внутренних секторов, которые еще не реализовали свой потенциал и могут это сделать после отсечек в ключевых именах. Что касается "Газпрома", то на данный момент акции росли на новостях о дивидендной политике и слухах о перестановках в менеджменте, с фундаментальной точки зрения бумага лишена факторов роста и выглядит перегретой.

Во вторник индекс МосБиржи попытается обжиться на уровне выше 2700 пунктов, однако при резком ухудшении внешнего фона и негативных внутренних событиях может уйти ниже - в район 2650 пунктов. Из корпоративных новостей интерес представляет квартальный отчет АФК "Система" , отмечает Антонов.